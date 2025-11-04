L’atmosfera a Torino è già incandescente. A pochi giorni dall’inizio delle Atp Finals 2025, l’arrivo di Jannik Sinner nel capoluogo piemontese ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi. Il campione altoatesino, fresco del ritorno al numero 1 del ranking mondiale grazie al trionfo nel Masters 1000 di Parigi, è stato accolto con applausi, selfie e richieste di autografi davanti all’hotel Principi di Piemonte, dove soggiornerà per tutta la durata del torneo. Disponibile e sorridente, Sinner ha ricambiato il calore dei fan, alimentando ulteriormente l’attesa per quello che si preannuncia come uno degli eventi sportivi più seguiti dell’anno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lusso sfrenato!”. Sinner, quanto costa una notte nell’hotel che lo ospita alle Atp Finals