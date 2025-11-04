Lurano troppa burocrazia e mancanza di ricambio | dopo 30 anni chiude il Comitato Genitori

Lurano. Chiude dopo oltre trent’anni di attività il Comitato Genitori. La decisione è arrivata a causa delle “onerose incombenze burocratiche richieste dalla nuova normativa sul non profit” e della “mancanza di genitori che si vogliano assumere un impegno formale nel direttivo”. Nato all’inizio degli anni Novanta come gruppo spontaneo di famiglie a sostegno dell’ Istituto comprensivo, il Comitato era poi diventato un’associazione strutturata, con presidente, vicepresidente e segretario eletti a rotazione. Negli ultimi dieci anni la guida è stata affidata a Valeria Bugini, Elena Bogni e Maria Azzurra Calleri. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

