Lupo il presidente Bani | Studi e ricerche dal Parco ma servono investimenti nazionali
"Per il lupo serve una strategia nazionale ed un impegno del Governo, a partire da investimenti e risorse che ad oggi mancano". Così il presidente del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani interviene sul tema, dopo gli avvistamenti di esemplari nei centri abitati di.
Contenimento lupo: incontro con Presidente Provincia Vicenza - "Quello dei grandi predatori, del loro contenimento e della convivenza con l'uomo non è un tema che riguarda solo il contesto ambientale.