"L’allarme lupi è stato lanciato da anni. Ora la situazione è fuori controllo e servono interventi immediati". Coldiretti Rimini non vuole correre il rischio di essere considerata come chi grida ‘al lupo al lupo’ finendo per non essere presa seriamente. Gli allevatori hanno visto per anni i propri capi di bestiame uccisi dai branchi nelle vallate della provincia, cercando di farsi rimborsare cifre bollate tante volte come insufficienti. Sul banco degli imputati è finita una politica di difesa dal lupo ampiamente insufficiente a detta della categoria. Oggi il quadro sta cambiando, e non solo perché ci sono branchi di lupi a ridosso della costa che stanno usando i recinti con oche e galline, ed anche i giardini con gatti e piccoli cani come un supermercato sempre aperto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lupi, Coldiretti lancia l’allarme: "La situazione è fuori controllo"