L' uomo che ha fatto grande l' Eintracht | Vi spiego l' arte di scoprire talenti E lasciarli sbagliare

Hardung, giovane ds dei tedeschi, che ha lanciato Pacho, Ekitike e Marmoush: "Bisogna fare di tutto per mettere a proprio agio il calciatore. Il Napoli è di un'altra categoria, ma ce la giocheremo".

