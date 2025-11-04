Lungo i muri | la mostra di Pio Petuzzini nella sede del FAI Salerno
Nell’ambito della programmazione culturale dei mesi di novembre e dicembre 2025 la Delegazione FAI di Salerno propone venerdì 7 novembre alle ore 18 nella sede FAI in via Porta Catena, 50, l’inaugurazione della mostra fotografica di Pio Petuzzini dal titolo “Lungo i muri”. La presentazione è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
