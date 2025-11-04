Lunedì nero per i pedoni in Brianza | una donna ancora in rianimazione

Monzatoday.it | 4 nov 2025

È stato un lunedì nero per i pedoni in Brianza quello del 4 novembre: una donna si trova ancora ricoverata in rianimazione. Nella stessa giornata si sono infatti verificati tre incidente stradali dove sono rimaste coinvolte persone che stavano attraversando la strada.83enne in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

