Luna piena 5 novembre | la più grande del 2025 Come osservarla

Roma, 4 novembre 2025 – Raggiungerà le maggiori dimensioni apparenti per l’anno in corso: la Superluna prevista per mercoledì 5 novembre 2025 già da qualche giorno si fa notare per intensità e grandezza. La luna di novembre viene definita la Luna del Castoro. Nella giornata di mercoledì raggiungerà il punto più vicino alla Terra nella sua orbita, il perigeo, diventando quella che in questo anno si tratterà della Luna piena con le maggiori dimensioni apparenti dell’anno, grazie alla ridotta distanza dalla Terra (circa 356 800 chilometri). Perché si chiama ‘Luna del Castoro’. Il nome “Luna del Castoro” (Beaver Moon) proviene dalle antiche tradizioni nord-americane, tramandate e raccolte anche nel Farmers’ Almanac, fondato nel 1818 per raccogliere previsioni meteorologiche, consigli agricoli, tabelle lunari, date di semina e tradizioni popolari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Luna piena 5 novembre: la più grande del 2025. Come osservarla

News recenti che potrebbero piacerti

Occhi al cielo Si tratta dell’undicesima Luna Piena del 2025, la Luna del Cacciatore, che quest’anno sarà anche una Superluna. L’appuntamento è domani, 5 novembre, in Italia l’istante esatto di plenilunio si verificherà alle 14:19 . La Luna apparirà piena - facebook.com Vai su Facebook

La Luna Piena del 5 novembre 2025 è la seconda di una serie di tre Superlune. Ma sarà la più vicina alla Terra. E la più intensa. Un'astrologa ce ne svela il significato. E ci illustra i rituali per approfittare delle sue eccezionali energie - X Vai su X

Luna piena 5 novembre: quella del «Castoro» è più grande e luminosa del 2025: orario e come vederla - Il cielo torna ad offrire uno spettacolo raro e imperdibile: domani, mercoledì 5 novembre, la cosiddetta «Luna del Castoro» sarà protagonista della Superluna ... Si legge su msn.com

In arrivo la luna piena novembre 2025: sarà una Superluna del Castoro - Il 5 novembre e l’orario in cui sarà alla sua massima pienezza sarà alle 13. Scrive amica.it

La Luna Piena in Toro del 5 novembre mette in luce l'essenziale - Ci sono periodi in cui è necessario riportare il proprio sguardo sull’essenziale: se si toglie tutto il superfluo, cosa rimane? Si legge su cosmopolitan.com