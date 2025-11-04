luna e stelle show che meraviglia

La magia della superluna sta per tornare. Domani alle 21.15 nella sala conferenze dei volontari del Centro di scienze naturali in via di Galceti 90F, l’associazione astronomica Quasar, delegazione Unione astrofili italiani propone una serata tra scienza e curiosità dedicata alla superluna, perché proprio quella notte la luna apparirà più grande e luminosa venendo a coincidere due fattori astronomici: la fase di luna piena e la posizione della luna nel punto più vicino alla terra lungo la sua orbita con il risultato che il satellite terrestre apparirà più luminoso del solito. Un viaggio tra miti antichi, spiegazioni scientifiche e sorprendenti fenomeni celesti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

