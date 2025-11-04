L’ultima trappola è un film del 2024, che va in onda su TV8 alle ore 13.50, il 4 novembre 2025. La trama vede protagonisti alcuni ex compagni di college, che si ritrovano in uno chalet abbandonato ad affrontare una lotta per la sopravvivenza. L’ultima trappola su TV8: riassunto trama completa. Leggi anche: Bad Influencer come finisce: spiegazione finale e stagione 2. La trama inizia con Ashley che è scomparsa nelle Montagne Rocciose. Il suo fidanzato Harrison la sta cercando e trova il suo cellulare nella neve. Avviene un salto temporale di dieci anni, con Carrie e Jared che stanno andando in vacanza nelle Montagne Rocciose. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - L’ultima trappola (2024) come finisce: spiegazione finale