Le Olimpiadi come messaggio di inclusione. E anche il lavoro. Beatrice Tassone, la cameriera-fumettista cresciuta a PizzAut e assunta da Coop Lombardia - è stata una delle prime persone autistiche a entrare nella catena della grande distribuzione - porterà la fiaccola di Milano-Cortina 2026, è una dei tedofori della staffetta più attesa. "Un’opportunità che mi è stata data dalla mia azienda – racconta – sono stata candidata da Coop. Sono emozionatissima all’idea, è un onore. Porterò con il manager Andrea Pertegato la fiamma nel tratto di Novara. Mi aiuterà nel compito, io sono ipovedente". Un ruolo nel quale c’è una lezione essenziale: "Lo sport aiuta a superare i propri limiti e io lo testimonierò sul campo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ultima sfida di Bea Tassone. L’ex cameriera di PizzAut porterà la fiaccola olimpica