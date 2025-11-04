Lukaku sulla strada del rientro ora si discute il futuro di Hojlund

Con il rientro di Lukaku c’è da prendere decisioni per l’attaccante danese. Con il rientro ormai sempre più vicino dio Romelu Lukaku, fermo da Agosto . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku sulla strada del rientro, ora si discute il futuro di Hojlund

Approfondisci con queste news

#Lukaku sulla strada del rientro, ora si decide il futuro di #Hojlund: l’analisi – GdS - X Vai su X

Lukaku, arriva il discorso motivazionale: "Vittoria è la parola chiave, ad ogni costo!" IL VIDEO http://bit.ly/4hACkyF - facebook.com Vai su Facebook

Lukaku sulla strada del rientro, ora si discute il futuro di Hojlund - Con il rientro ormai sempre più vicino dio Romelu Lukaku, fermo da Agosto per ... Segnala forzazzurri.net

Lukaku mira al rientro a dicembre e a scendere in campo in tutte le competizioni (CorSport) - Lukaku torna a Napoli: presente al Maradona, punta al rientro a dicembre e alla Supercoppa. Da ilnapolista.it

Lukaku accelera: atteso a Napoli tra un mese, vuole rientrare in Supercoppa - Però che sensazioni strane, in questi pomeriggi che non passano mai, palestra e piscina, terapie e noia, e manco un pallone da abbracciare per portarselo a letto come un bimbo innamorato del calcio. Secondo gazzetta.it