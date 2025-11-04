Luis Henrique sotto accusa | la situazione delicata dell’esterno brasiliano all’Inter
Inter News 24 Luis Henrique ed il suo destino incerto con la maglia dell’Inter. Il brasiliano sta ricevendo molte critiche in questi primi mesi in nerazzurro. Il futuro di Luis Henrique nell’ Inter sembra essere sempre più in bilico. Arrivato in estate con un ingente investimento di 25 milioni di euro, l’esterno brasiliano è finito al centro di pesanti critiche da parte dei tifosi e della stampa. Nonostante le aspettative elevate, Luis Henrique ha incontrato difficoltà nell’adattarsi al calcio italiano, e la sua gestione continua a suscitare polemiche. Nonostante alcune qualità tecniche, il brasiliano è stato spesso messo sotto accusa, accusato di essere troppo timido in campo e incapace di incidere nelle partite. 🔗 Leggi su Internews24.com
L'altra Inter non va, Luis Henrique fa ancora flop: il brasiliano delude, Diouf ancora ai margini. Si pensa a un rinforzo, i dirigenti nerazzurri stanno valutando molto seriamente l'idea di aggiungere a gennaio un mediano tosto e fisico.