Inter News 24 Luis Henrique e Diouf sono la nota negativa di questa Inter: ecco cosa può accadere nel calciomercato di gennaio. La partita di Verona non è stata una delle migliori per l’ Inter di Cristian Chivu. Nonostante il tecnico abbia deciso di dare spazio ad alcuni giocatori meno utilizzati, come Luis Henrique e Diouf, la loro performance non ha lasciato il segno. In particolare, il brasiliano sulla fascia destra ha faticato a incidere, risultando inconcludente in un match che avrebbe dovuto essere l’occasione per mettersi in mostra. Luis Henrique, infatti, ha deluso ancora una volta, non riuscendo ad alzare il livello della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Luis Henrique e Diouf non sono pronti, l’Inter ha bisogno di una scossa. I possibili scenari a gennaio