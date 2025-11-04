Luis Henrique e Diouf non sono pronti l’Inter ha bisogno di una scossa I possibili scenari a gennaio

Internews24.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Luis Henrique e Diouf sono la nota negativa di questa Inter: ecco cosa può accadere nel calciomercato di gennaio. La partita di Verona non è stata una delle migliori per l’ Inter di Cristian Chivu. Nonostante il tecnico abbia deciso di dare spazio ad alcuni giocatori meno utilizzati, come Luis Henrique e Diouf, la loro performance non ha lasciato il segno. In particolare, il brasiliano sulla fascia destra ha faticato a incidere, risultando inconcludente in un match che avrebbe dovuto essere l’occasione per mettersi in mostra. Luis Henrique, infatti, ha deluso ancora una volta, non riuscendo ad alzare il livello della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

luis henrique e diouf non sono pronti l8217inter ha bisogno di una scossa i possibili scenari a gennaio

© Internews24.com - Luis Henrique e Diouf non sono pronti, l’Inter ha bisogno di una scossa. I possibili scenari a gennaio

Leggi anche questi approfondimenti

luis henrique diouf sonoC’è un’Inter che non va: Diouf sparito, Luis Henrique frenato. GdS: “Si pensa a un rinforzo” - Chivu inserisce qualche seconda linea, ma alcuni non riescono a incidere. Da msn.com

luis henrique diouf sonoHenrique e Diouf, i flop Inter da 50 milioni: è la “legge di Oaktree” sul mercato - i paletti del fondo (acquisti da 25 milioni con ingaggio da 2,5) premiano il bilancio ma riducono la competitività. Da tuttosport.com

Diouf e Luis Henrique al bivio: la scelta di Chivu sul futuro - In un inizio di stagione, tutto sommato, positivo per l’ Inter (ad eccezione di 3 brucianti sconfitte in campionato), il tecnico Cristian Chivu sta ancora ragionando su come risolvere due nodi che ... Secondo passioneinter.com

Cerca Video su questo argomento: Luis Henrique Diouf Sono