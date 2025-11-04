Lucia Aleotti riceve il Collare d' oro al Merito Sportivo del Coni
Roma, 3 nov. - (Adnkronos) - Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha conferito a Lucia Aleotti, azionista e membro del Board di Menarini, il Collare d'Oro al Merito Sportivo per il ruolo del Premio Internazionale Fair Play Menarini nel promuovere i valori della correttezza nello sport. Si tratta della più alta onorificenza sportiva nazionale. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, alla presenza del ministro per lo Sport, Andrea Abodi, e delle massime autorità di governo, del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e di Marco Giunio De Sanctis, presidente del Comitato Italiano Paralimpico (Cip). 🔗 Leggi su Iltempo.it
