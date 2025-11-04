A reale riprova che non tutti i medici pensano solo ai loro tornaconti e che esistono ancora sanitari che, onorando l’iniziale giuramento d’Ippocrate, si preoccupano per davvero della gente, alla ribalta l’organizzazione del Convegno, a Roma, in data 26 novembre 2025, nella Clinica Nostra Signora Della Mercede, dal tema “Come prevenire il tumore dello stomaco”. Una riunione ideata e voluta da un noto pool di medici specialisti del settore, con l’intento di aiutare per tempo quanti abbiano avvertito i primi sintomi della malattia e desiderino verifiche e conseguenti risposte esaustive e certe sul loro malessere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lucchese: Tumore allo stomaco, combatterlo ai primi sintomi