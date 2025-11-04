Lucchese | Tumore allo stomaco combatterlo ai primi sintomi
A reale riprova che non tutti i medici pensano solo ai loro tornaconti e che esistono ancora sanitari che, onorando l’iniziale giuramento d’Ippocrate, si preoccupano per davvero della gente, alla ribalta l’organizzazione del Convegno, a Roma, in data 26 novembre 2025, nella Clinica Nostra Signora Della Mercede, dal tema “Come prevenire il tumore dello stomaco”. Una riunione ideata e voluta da un noto pool di medici specialisti del settore, con l’intento di aiutare per tempo quanti abbiano avvertito i primi sintomi della malattia e desiderino verifiche e conseguenti risposte esaustive e certe sul loro malessere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Immunoterapia per il tumore allo stomaco: la ricerca dell'Istituto dei tumori di Milano - Secondo uno studio dell'Int, in alcuni pazienti con determinate caratteristiche non è necessario l'intervento chirurgico per debellare la malattia ... Segnala milanotoday.it
Tumore allo stomaco in stadio precoce, con immunoterapia 69% pazienti vivo a 3 anni - Il tumore allo stomaco è la quinta neoplasia più comune al mondo e la quinta causa di morte correlata al cancro. notizie.tiscali.it scrive
Tumore allo stomaco: la svolta da una cura che può davvero spiazzarlo - Ogni anno in Italia oltre 14mila persone ricevono una diagnosi di tumore allo stomaco, ma solo in meno del 20% dei casi la neoplasia viene individuata in fase iniziale. gazzetta.it scrive