Lucchese - I numeri la promuovono La Pantera ha la miglior difesa E come il Viareggio è imbattuta

E' ufficialmente aperta la caccia alla. lepre, rappresentata dallo Zenith Prato, con la "muta" delle inseguitrici aperta dal Viareggio, passando per la Lucchese e arrivando a Cecina e Belvedere che proveranno ad accorciare il distacco (dal momento che, domenica prossima, la capolista pratese osserverà il proprio turno di riposo). Dopo nove-dieci giornate, dunque, possiamo sbilanciarci sulle squadre che lotteranno per il vertice e che, oggi, sono, appunto, le prime cinque della classifica: Zenith, Viareggio, Lucchese, Cecina e Belvedere. Particolare non trascurabile: soltanto le Zebre e la Pantera non hanno mai perso.

