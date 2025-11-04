Lucchese - I numeri la promuovono La Pantera ha la miglior difesa E come il Viareggio è imbattuta
E’ ufficialmente aperta la caccia alla. lepre, rappresentata dallo Zenith Prato, con la "muta" delle inseguitrici aperta dal Viareggio, passando per la Lucchese e arrivando a Cecina e Belvedere che proveranno ad accorciare il distacco (dal momento che, domenica prossima, la capolista pratese osserverà il proprio turno di riposo). Dopo nove-dieci giornate, dunque, possiamo sbilanciarci sulle squadre che lotteranno per il vertice e che, oggi, sono, appunto, le prime cinque della classifica: Zenith, Viareggio, Lucchese, Cecina e Belvedere. Particolare non trascurabile: soltanto le Zebre e la Pantera non hanno mai perso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
I nostri associati sono stati più forti del maltempo (premiati da un minimo di tregua dalla pioggia) e hanno partecipato in buon numero ai due appuntamenti del Trofeo Podistico Lucchese in programma nello scorso fine settimana! Sabato pomeriggio la "Pas - facebook.com Vai su Facebook
Lucchese - I numeri la promuovono. La Pantera ha la miglior difesa. E come il Viareggio è imbattuta - lepre, rappresentata dallo Zenith Prato, con la "muta" delle inseguitrici aperta dal Viareggio, ... Da sport.quotidiano.net
Lucchese - Il campionato dà i numeri. Poker di successi per la Pantera. Tradizione favorevole in casa - Lucchese sempre vincente nei precedenti al "Porta Elisa" contro la Sestese, l’avversaria di oggi, nell’anticipo del ... Secondo msn.com