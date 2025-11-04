Lucca Comics & Games 2025 | annunciate le date per il 2026 e i dati dell’edizione appena conclusa

Cresce la partecipazione a Lucca Comics & Games: oltre 280mila biglietti venduti e 17mila professional per il più grande community event dedicato alla cultura dell’immaginario. Lucca Comics & Games chiude l’edizione 2025 con numeri straordinari: più di 900 ospiti, 730 espositori, 30mila cosplayer ufficiali per 1500 appuntamenti e 12 mostre. Oltre 90mila gli utenti attivi sulla app LuccaCG Assistant. Un successo che conferma Lucca come capitale mondiale della cultura pop, pronta a iniziare già da oggi un nuovo percorso verso il suo 60° anniversario. Appuntamento dal 28 ottobre al 1° novembre 2026. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Lucca Comics & Games 2025: annunciate le date per il 2026 e i dati dell’edizione appena conclusa

Approfondisci con queste news

Lucca Comics senza pioggia, non è Lucca Comics però ci siamo divertiti CIURMA #gottamemeall #luccacomicsandgames #giorgiovanni - facebook.com Vai su Facebook

Tutte le novità uscite da Lucca Comics & Games 2025 - Siamo stati a Lucca in occasione dell'ultimo Lucca Comics & Games 2025. Secondo msn.com

Lego a Lucca Comics 2025 nel nome della creatività e della condivisione - Lucca Comics & Games è stata l'occasione per approfondire il mondo Lego, le sue strategie di mercato e il rapporto con il proprio pubblico, accolto nel padiglione disegnato da Giovanni Timpano ... Lo riporta msn.com

Lucca Comics and Games lancia Lucca Collezionando 2026 - Tra i primi ospiti annunciati il vignettista satirico Vauro e l'autore Neyef, con il suo libro in anteprima assoluta ... nove.firenze.it scrive