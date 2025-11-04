Lotto Napoli e provincia a segno | vinti oltre 135mila euro
Campania a segno grazie al Lotto. Nel concorso del 30 ottobre, tra Napoli e provincia, come riporta Agipronews, sono stati vinti oltre 135mila euro: la vincita più alta arriva proprio Napoli con tre ambi e un terno per un totale da 58.500 mila euro in via Cardinale Guglielmo Sanfelice,Colpo anche. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Lotto #terno #napoli #commemorazionedeidefunti #suditalia Claudio Canzanella Radio Marte - facebook.com Vai su Facebook
Lotto, in Campania vinti oltre 186mila euro - Nel concorso di martedì 28 ottobre 2025, come riporta Agipronews, sono stati infatti vinti 186. Segnala napolivillage.com
Lotto, quattro vincite in provincia di Napoli per 55mila euro - Nei concorsi tra l’11 e il 12 luglio, come riporta Agipronews, sono state centrate quattro vincite, tutte in provincia di Napoli, per un totale di 55mila euro: a ... Da ilmattino.it
Lotto, in Campania centrata tripletta da oltre 64mila euro - 350 euro totali: a Marano di Napoli, in provincia di Napoli, 27,850 euro portati a ... Secondo ilmattino.it