Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi martedì 4 novembre 2025 | numeri e combinazione vincente

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di lunedì 3 novembre 2025, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 20 (80) 46 (74) 44 (45) 56 (39) 78 (38) Cagliari: 8 (101) 19 (62) 72 (58) 2 (55) 55 (54) Firenze: 42 (111) 76 (98) 89 (73) 22 (59) 87 (52) Genova: 73 (67) 10 (61) 39 (54) 52 (53) 80 (51) Milano: 47 (81) 56 (80) 51 (77) 46 (63) 23 (61) Napoli: 33 (75) 59 (64) 58 (64) 36 (61) 90 (54) Palermo: 89 (63) 37 (54) 16 (45) 5 (43) 1 (40) Roma: 63 (97) 16 (84) 86 (69) 45 (54) 28 (51) Torino: 4 (91) 46 (83) 88 (63) 89 (62) 57 (54) Venezia: 16 (88) 49 (75) 71 (69) 30 (63) 44 (63) Nazionale: 82 (124) 59 (100) 35 (94) 73 (79) 44 (73). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi martedì 4 novembre 2025: numeri e combinazione vincente

