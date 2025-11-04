Lotto centrata una doppietta da 96mila euro | ecco dove sono state fatte le due giocate fortunate

Cesenatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesenatico festeggia con il Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta il portale specializzato in giochi e scommesse Agipronews, c'è da segnalare una ‘doppietta’ nella cittadina rivierasca grazie a una vincita da 46.250 euro e l’altra da 45.750 euro, effettuate nella giornata di sabato grazie a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

A Cingoli e Senigallia centrate due vincite (in totale 38500 euro) al gioco del Lotto - 500 euro: come riporta Agipronews, a Cingoli, in provincia di Macerata, premio da 23. Secondo corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Lotto Centrata Doppietta 96mila