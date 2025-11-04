Lotta all’emergenza climatica | piantate 40 farnie nel Parco San Rossore
Pisa, 4 novembre 2025 – Nelle scorse settimane è entrato nel vivo il progetto ProFarnia, una sperimentazione condotta dai Volontari del Parco, sotto la guida scientifica della professoressa Iduna Arduini, docente di Botanica presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali dell’Università di Pisa, e con la collaborazione della dottoressa Francesca Logli responsabile gestione forestale e biodiversità del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e dei giovani del Servizio Civile. Obiettivo della sperimentazione è promuovere la resilienza del bosco misto mesoigrofilo di San Rossore, dando sostegno alla rinnovazione della farnia mediante la messa a dimora di piantine, ottenute da ghiande raccolte nel bosco e allevate in vivaio, e mediante l’individuazione e la protezione di piante nate spontaneamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Cosa significa catastrofe umanitaria? In #Sudan c’è la più grave emergenza umanitaria del pianeta. Due forze militari in lotta per il potere hanno fatto sprofondare il Paese in una spirale di violenza, fame e sfollamenti di massa. Sia l’esercito “regolare” sia i ribe - facebook.com Vai su Facebook
Lotta all’emergenza climatica: piantate 40 farnie nel Parco San Rossore - Le piantine di quercia fanno parte del progetto ideato per fronteggiare il cambiamento climatico e contribuite al rinnovamento del bosco ... Segnala lanazione.it
Austria: vertice sul clima. Card. Turkson, “lotta contro crisi climatica è anche una questione di giustizia sociale e solidarietà” - Peter Turkson ha aperto stamane a Vienna un vertice internazionale sul clima con un appello alla solidarietà nella lotta contro la crisi climatica e allo sviluppo congiunto di “nuove visioni” ... Si legge su agensir.it
La politica di coesione è un alleato strategico della lotta al cambiamento climatico - L’Unione europea si trova a dover fare i conti con il cambiamento climatico, con la risposta necessaria a emergenze sempre più frequenti (con danni che, negli ultimi 40 anni sono costati ai Paesi Ue ... Da ilsole24ore.com