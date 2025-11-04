Pisa, 4 novembre 2025 – Nelle scorse settimane è entrato nel vivo il progetto ProFarnia, una sperimentazione condotta dai Volontari del Parco, sotto la guida scientifica della professoressa Iduna Arduini, docente di Botanica presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agroambientali dell’Università di Pisa, e con la collaborazione della dottoressa Francesca Logli responsabile gestione forestale e biodiversità del Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e dei giovani del Servizio Civile. Obiettivo della sperimentazione è promuovere la resilienza del bosco misto mesoigrofilo di San Rossore, dando sostegno alla rinnovazione della farnia mediante la messa a dimora di piantine, ottenute da ghiande raccolte nel bosco e allevate in vivaio, e mediante l’individuazione e la protezione di piante nate spontaneamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta all’emergenza climatica: piantate 40 farnie nel Parco San Rossore