Arezzo, 4 novembre 2025 – Aspettando il 25 novembre, giornata Internazionale contro la v iolenza sulle donne, che ogni anno promuove iniziative e mobilitazioni per combattere una piaga atroce presente in ogni parte del mondo, che si manifesta con violenze nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, in quelli di ritrovo e in generale in una società che troppo spesso assiste in una sostanziale indifferenza e mancanza di azioni concrete per contrastarla, l’Associazione di volontariato Auser Territoriale Arezzo in continuità con le azioni già intraprese da Auser Toscana e nel percorso di attuazione dell’accordo di collaborazione con la Regione Toscana, Anci Toscana, Federsanità Toscana, Aziende Usl Sud Est, Toscana Centro, e Nord Ovest, ha organizzato un convegno sul tema: “Lotta alla cultura patriarcale e per la parità di genere”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Lotta alla cultura patriarcale e per la parità di genere”, il convegno