All'inizio erano dichiarazioni di guerra degli Stati Uniti ai narcotrafficanti venezuelani. Poi la tensione è progressivamente aumentata, prima con l'affondamento di imbarcazioni che presumibilmente trasportavano droga fino ad arrivare all'invio della portaerei Gerald Ford davanti alle coste venezuelane e il via libera alla Cia per condurre operazioni a Caracas. Negli ultimi mesi le azioni del presidente Donald Trump nei confronti del regime di Nicolas Maduro – su cui pende una taglia da 50 milioni di dollari – sono diventate sempre più aggressive. Nonostante le recenti dichiarazioni del capo della Casa Bianca minimizzino lo spettro di guerra imminente, gli Usa sono impegnati nel più grande dispiegamento navale nella regione caraibica dalla crisi dei missili di Cuba nel 1962.

Lotta al narcotraffico, accerchiamento militare e operazioni della Cia: Trump e le tappe dell'escalation contro Maduro