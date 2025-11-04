Lotito e le contestazioni | Forse non sono gradito a qualcuno che vorrebbe vedermi andar via

Dopo la vittoria della Lazio contro il Cagliari, Claudio Lotito ha parlato ai microfoni della Rai affrontando sia le polemiche sulla sua gestione del club sia il tema del calcio italiano all’estero, in particolare la sfida Milan-Como in Australia. Le parole di Lotito. «Le critiche? Mi scivolano addosso, soprattutto quando non sono costruttive. Accolgo solo quelle che servono alla crescita della società. Tutti, tifosi compresi, dobbiamo lavorare per gli stessi obiettivi. Forse non sono gradito a qualcuno che vorrebbe vedermi andar via, ma ho scelto di restare: queste contestazioni strumentali mi rendono ancora più determinato nel mio percorso». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lotito e le contestazioni: «Forse non sono gradito a qualcuno che vorrebbe vedermi andar via»

