Lost in Translation | rassegna di cinema e incontri sulle differenze che si intrecciano
Dal 6 all’8 novembre Bergamo ospita la nuova edizione di Lost in Translation, la rassegna culturale promossa da Generazioni FA e Cooperativa Impresa Sociale Ruah, che torna negli spazi di Daste Bergamo per esplorare i linguaggi dell’incontro, le narrazioni della memoria e le molte forme attraverso cui le differenze si intrecciano e si trasformano in relazione. In questa edizione, la rassegna invita a guardare ciò che si nasconde tra le pieghe del reale – esperienze, linguaggi, emozioni, domande – come luoghi da cui ripensare il presente. Cinema, teatro e dialoghi diventano strumenti per attraversare confini, riconoscere le asimmetrie e restituire complessità alle relazioni umane. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
