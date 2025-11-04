L' ossessione per Giorgia non funziona più Cerno | a sinistra sotto sotto la riforma della giustizia piace

Iltempo.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta da quando Meloni è presidente del Consiglio a sinistra non tutti dicono basta, Giorgia è cattiva. Non è che a sinistra, sotto sotto, la riforma della giustizia piace. Ecco perché la domanda che sorge spontanea è: non è che è venuto il momento di fare veramente una riforma, invece che dirsi tutti riformisti per prendere un voto in più?. 🔗 Leggi su Iltempo.it

l ossessione per giorgia non funziona pi249 cerno a sinistra sotto sotto la riforma della giustizia piace

© Iltempo.it - L'ossessione per Giorgia non funziona più. Cerno: a sinistra sotto sotto la riforma della giustizia piace

Scopri altri approfondimenti

Meloni a Schlein, vi unisce solo l'ossessione di batterci - "La differenza è semplice: noi siamo uniti da valori comuni e da una visione, loro solo dall'ossessione di battere noi". Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ossessione Giorgia Funziona Pi249