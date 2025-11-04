L' ossessione per Giorgia non funziona più Cerno | a sinistra sotto sotto la riforma della giustizia piace
Per la prima volta da quando Meloni è presidente del Consiglio a sinistra non tutti dicono basta, Giorgia è cattiva. Non è che a sinistra, sotto sotto, la riforma della giustizia piace. Ecco perché la domanda che sorge spontanea è: non è che è venuto il momento di fare veramente una riforma, invece che dirsi tutti riformisti per prendere un voto in più?. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Giorgia, lo sai di ispirarti a Gelli anziché a Borsellino? di Gian Carlo Caselli -------------------------------- Giorgia Meloni ha spesso rivendicato di essersi dedicata alla politica subito dopo la strage mafiosa di via d'Amelio in cui perse la vita – insieme alla sua scorta
Meloni a Schlein, vi unisce solo l'ossessione di batterci - "La differenza è semplice: noi siamo uniti da valori comuni e da una visione, loro solo dall'ossessione di battere noi".