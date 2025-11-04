L' orso MJ5 ucciso in Trentino | un cacciatore finisce sotto inchiesta
Un cacciatore di 48 anni è indagato dalla procura di Trento per la morte dell'orso MJ5, avvenuta nell'ottobre del 2023 vicino a Bresimo, comune della Val di Non, in Trentino. Dagli esami balistici, risulta che l'animale sia stato ucciso con un colpo di fucile. Gli investigatori sono risaliti. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Un cacciatore è indagato per la morte dell’orso MJ5 in Trentino - Un cacciatore è indagato dalla procura di Trento per la morte dell’orso MJ5, avvenuta nell’ottobre del 2023 vicino a Bresimo, comune della Val di Non, in Trentino. Segnala ilpost.it
Cucciolo di orso ucciso e scuoiato in Trentino, la pelle lasciata davanti alle altalene dei bambini - A Fondo, nel comune di Borgo d’Anaunia in Val di Non, un parco giochi ha fatto da scena a un ritrovamento agghiacciante. Si legge su blitzquotidiano.it
Trentino, un cacciatore indagato per l'uccisione dell'orso Mj5. «Una decina di morti sospette» - Dopo l'aggressione mortale ai danni di Andrea Papi sono una decina i plantigradi deceduti in circostanze sospette: tre casi solo nel 2025 ... Riporta msn.com