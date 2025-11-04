L' orso MJ5 ucciso in Trentino | un cacciatore finisce sotto inchiesta

Un cacciatore di 48 anni è indagato dalla procura di Trento per la morte dell'orso MJ5, avvenuta nell'ottobre del 2023 vicino a Bresimo, comune della Val di Non, in Trentino. Dagli esami balistici, risulta che l'animale sia stato ucciso con un colpo di fucile. Gli investigatori sono risaliti. 🔗 Leggi su Today.it