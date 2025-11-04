L' oroscopo di oggi - martedì 4 novembre 2025
? Ariete (21 marzo – 19 aprile). Caro Ariete,Il 4 novembre porta una ventata di rinnovamento: ti senti più deciso e pronto a riprendere il controllo di ciò che avevi lasciato in sospeso. Il lavoro ti chiede concentrazione e disciplina, ma oggi puoi dare il meglio di te, soprattutto se ti affidi all’intuizione oltre che alla logica. La Luna ti rende sensibile e più consapevole delle tue emozioni: in amore, evita di essere troppo impulsivo o competitivo; meglio aprirti a un dialogo sincero e costruttivo. Se vivi una relazione stabile, potresti percepire il bisogno di ridefinire alcuni spazi, ma non per allontanarti, bensì per respirare e ritrovare autenticità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
