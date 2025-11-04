ABBONATI A DAYITALIANEWS Domani si presenta come una giornata dalla forte carica energetica grazie al Luna Piena in Toro: una lunazione potente che invita a bilanciare stabilità e trasformazione. In particolare, è un buon momento per rivedere i propri valori, riconoscere ciò che ha bisogno di essere lasciato andare e mettere a fuoco ciò che realmente conta. Le orbite dei pianeti suggeriscono una spinta verso l’azione concreta, ma anche un invito alla riflessione e al radicamento. Transiti astrali chiave: La Luna piena in Toro attiva il desiderio di concretezza e sicurezza.. Il contrasto tra Sole in Scorpione e Luna in Toro mette in evidenza l’asse trasformazione-stabilità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - L’oroscopo di domani, 5 novembre 2025: le previsioni, il segno fortunato del giorno