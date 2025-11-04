Lorenzo Sonego uomo derby! Dopo Musetti a Parigi elimina anche Cobolli a Metz e vola ai quarti!
Lorenzo Sonego colpisce ancora. Il piemontese, dopo aver sconfitto Lorenzo Musetti nel secondo turno del Masters1000 di Parigi, ha replicato in un altro derby tricolore a Metz. Nel match degli ottavi di finale del torneo ATP250 francese, il torinese (n.42 del ranking) si è imposto in rimonta contro Flavio Cobolli (n.22 ATP) col punteggio di 2-6 6-3 7-5 in 2 ore e 9 minuti di gioco. Similmente a quanto era accaduto nel 1000 parigino, Sonego è venuto fuori alla distanza, facendo la differenza con la sua condizione fisica in particolare. Cobolli, partito fortissimo nel primo parziale, ha perso smalto nel secondo parziale ed è stato impreciso nei punti importanti nel terzo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
LORENZO SONEGO PASSA IL TURNO 🇮🇹 L’azzurro parte male ma nonostante un Jan Choinski, 126 del ranking, in grande spolvero riesce a ribaltare il match e a vincere in rimonta. Affronterà Cobolli in un derby italiano per l'accesso ai quarti #Tennis #Mo - X Vai su X
Sara e Jasmine impegnate all'ora di pranzo nel secondo incontro delle WTA Finals. Esordio invece per Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini nel torneo di Metz - facebook.com Vai su Facebook
Lorenzo Sonego uomo derby! Dopo Musetti a Parigi, elimina anche Cobolli a Metz e vola ai quarti! - Il piemontese, dopo aver sconfitto Lorenzo Musetti nel secondo turno del Masters1000 di Parigi, ha replicato in un altro ... Come scrive oasport.it
Sonego vince il derby azzurro con Cobolli a Metz ed è ai quarti - Rimonta vincente per il giocatore torinese che conferma la grande forma recente Prosegue l’ottimo momento di forma in questo finale di stagione per Lorenzo Sonego. Segnala tennisitaliano.it
Atp Metz - Sonego vince anche il derby con Cobolli e vola ai quarti di finale - Il torinese batte un altro italiano dopo Musetti a Parigi: molto dura la battaglia contro il toscano, durata oltre due ore di gioco ... Lo riporta tennisworlditalia.com