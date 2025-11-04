Lorenzo Sonego uomo derby! Dopo Musetti a Parigi elimina anche Cobolli a Metz e vola ai quarti!

Lorenzo Sonego colpisce ancora. Il piemontese, dopo aver sconfitto Lorenzo Musetti nel secondo turno del Masters1000 di Parigi, ha replicato in un altro derby tricolore a Metz. Nel match degli ottavi di finale del torneo ATP250 francese, il torinese (n.42 del ranking) si è imposto in rimonta contro Flavio Cobolli (n.22 ATP) col punteggio di 2-6 6-3 7-5 in 2 ore e 9 minuti di gioco. Similmente a quanto era accaduto nel 1000 parigino, Sonego è venuto fuori alla distanza, facendo la differenza con la sua condizione fisica in particolare. Cobolli, partito fortissimo nel primo parziale, ha perso smalto nel secondo parziale ed è stato impreciso nei punti importanti nel terzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

