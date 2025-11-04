Lorenzo Lucca provato difensore centrale | Conte ha trovato il nuovo ruolo | Da attaccante non giocherà più 1 minuto

Lorenzo Lucca provato difensore centrale: Conte ha trovato il nuovo ruolo Da attaccante non giocherà più 1 minuto"> L’ex calciatore di Palermo e Udinese potrebbe aver definitivamente trovato la propria posizione nello scacchiere di Conte. Nelle ultime ore è emersa una voce curiosa che riguarda Lorenzo Lucca, attaccante attualmente in forza al Napoli. Secondo alcune indiscrezioni, Antonio Conte lo avrebbe provato in un ruolo del tutto inedito: quello di difensore centrale. Una scelta che ha sorpreso molti addetti ai lavori. Conte, che spesso ha reinventato posizioni ai giocatori, potrebbe vedere in Lucca caratteristiche utili anche in fase difensiva. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Lorenzo Lucca provato difensore centrale: Conte ha trovato il nuovo ruolo | Da attaccante non giocherà più 1 minuto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Per quanto riguarda il recupero di Amir Rrahmani, il difensore kosovaro dovrebbe tornare titolare per Napoli-Como. Per la partita di domani in attacco Lorenzo Lucca è favorito su Noa Lang. - facebook.com Vai su Facebook

Lucca ha sbagliato o il Napoli ha subito una grande ingiustizia? Dalle immagini sembra chiaro - Schierato titolare da Conte a causa dell'assenza di Hojlund (fermato da un infortunio), Lorenzo Lucca non ha sfruttato al meglio l'opportunità che ha avuto, questa volta in Champions, sul campo del PS ... Si legge su msn.com