L’operaio rumeno Octay Stroici è morto il 66enne era rimasto sotto le macerie dopo crollo torre dei Conti estratto ancora vivo dopo 11 ore
Stroici era apparso subito in condizioni gravi, tant'è che gli era stato applicato un massaggio cardiaco in ambulanza L'operaio rumeno Octay Stroici è morto. Il 66enne era rimasto sotto le macerie in seguito al crollo della Torre dei Conti a Roma. 11 ore per l'operazione di salvataggio, l'uom. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Estratto vivo dopo 11 ore sotto le macerie della Torre dei Conti. Ma la gioia per il salvataggio è durata poco: a mezzanotte e venti infatti Octay Stroici, operaio rumeno di 66 anni, è morto al pronto soccorso del Policlinico Umberto I dove era arrivato
Non ce l'ha fatta Octay Stroici, 66 anni, rumeno di Suceava, l'operaio liberato dopo undici ore dalle macerie provocate dal crollo parziale
Nato in Romania, lavorava nella capitale come manovale, la casa alle porte di Roma e la passione per il mare.