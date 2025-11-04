L’operaio rumeno Octay Stroici è morto il 66enne era rimasto sotto le macerie dopo crollo torre dei Conti estratto ancora vivo dopo 11 ore

Ilgiornaleditalia.it | 4 nov 2025

Stroici era apparso subito in condizioni gravi, tant'è che gli era stato applicato un massaggio cardiaco in ambulanza L'operaio rumeno Octay Stroici è morto. Il 66enne era rimasto sotto le macerie in seguito al crollo della Torre dei Conti a Roma. 11 ore per l'operazione di salvataggio, l'uom. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

l8217operaio rumeno octay stroici 232 morto il 66enne era rimasto sotto le macerie dopo crollo torre dei conti estratto ancora vivo dopo 11 ore

© Ilgiornaleditalia.it - L’operaio rumeno Octay Stroici è morto, il 66enne era rimasto sotto le macerie dopo crollo torre dei Conti, estratto ancora vivo dopo 11 ore

