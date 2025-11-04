Lookman Inter il sogno ormai è sfumato | non ci sarà un altro assalto il motivo

Inter News 24 Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Il 28 luglio, Cristian Chivu si trovava al fianco del presidente Beppe Marotta, mentre quest’ultimo raccontava con dettagli l’inizio della trattativa con l’ Atalanta per Ademola Lookman. Questo episodio, come raccontato da Tuttosport, segna l’inizio di un’estate calda per il mercato in attacco dell’ Inter, con l’obiettivo di rinforzare la rosa offensiva in vista della nuova stagione. La trattativa per il nigeriano, però, si è rivelata più complessa del previsto e alla fine non ha portato al trasferimento di Lookman a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, il sogno ormai è sfumato: non ci sarà un altro assalto, il motivo

