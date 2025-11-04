Londra in mostra il sontuoso guardaroba della regina Elisabetta

Periodicodaily.com | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Dai suoi sontuosi abiti da cerimonia alle famose giacche di tweed e alle celebri sciarpe. Lo stile distintivo della defunta regina Elisabetta II si potrà apprezzare visitando una grande mostra a Londra a partire da aprile 2026. I biglietti per visitare 'Queen Elizabeth II: Her Life in Style', in vendita fin da oggi, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

londra mostra sontuoso guardarobaDaily Crown: in mostra a Londra il sontuoso guardaroba della regina Elisabetta II - Dai suoi sontuosi abiti da cerimonia alle famose giacche di tweed e alle celebri sciarpe: lo stile distintivo della defunta regina Elisabetta II si potrà apprezzare visita ... Segnala msn.com

londra mostra sontuoso guardarobaLo stile della regina Elisabetta II in mostra a Londra - Nella King's Gallery di Buckingham Palace, ?dal 10 aprile al 18 ottobre 2026, saranno esposti circa 200 pezzi del guardaroba della monarca, scomparsa nel 2022 all'età di 96 anni, dopo un regno record ... Da it.fashionnetwork.com

Il guardaroba inedito della Regina Elisabetta va in mostra a Londra per il centenario - presenterà circa 200 oggetti, circa la metà dei quali mai esposti prima, che ripercorrono la vita della monarca e il suo storico regno durato 70 a ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Londra Mostra Sontuoso Guardaroba