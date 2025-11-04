L' omicidio di Capizzi udienza mercoledì | la madre dei fermati chiede scusa
Fissata per domani l'udienza di convalida dinanzi al Gip del tribunale di Enna, per Antonio Frascona' Filaro, 48 anni e dei figli Giacomo 20 anni e Mario 18 anni, tutti di Capizzi. I tre uomini erano stati fermati nella notte tra sabato e domenica, con l'accusa di essere coinvolti nella morte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Approfondisci con queste news
L'omicidio del 16enne a Capizzi, l'obiettivo era un altro. Poco prima la lite https://gazzettadelsud.it/?p=2123778 - facebook.com Vai su Facebook
L’omicidio di Capizzi, Giuseppe Di Dio ucciso per errore - X Vai su X
Omicidio di Capizzi, il vero bersaglio: “Io, minacciato dopo una lite. Mi dispiace per Giuseppe” - Chiesta la convalida del fermo di Giacomo Frasconà, del fratello Mario e del padre Antonio ... Da quotidiano.net
L'omicidio di Capizzi, una tragedia annunciata: tante le segnalazioni contro i due fratelli - Poteva e doveva essere fatto di più per impedire che succedesse? Segnala rtp.gazzettadelsud.it
L’omicidio a Capizzi, sentiti i testimoni del sabato da far west al bar - Per i funerali di Giuseppe Di Dio, il 16enne ucciso con un colpo di pistola al collo sabato sera davanti a un bar ... Segnala livesicilia.it