Lombardia sottosegretaria allo sport Federica Picchi sfiduciata per post ‘no vax’ contro Vaccino Covid | 44 favorevoli 23 contrari

Ilgiornaleditalia.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esponente di Fratelli d’Italia era finita al centro delle polemiche per avere ripostato presunti contenuti “no vax” che richiamavano le tesi del ministro della Salute statunitense Robert F. Kennedy jr., in particolare riguardo alla effetti avversi e alla correlazione tra autismo, Vaccino Covid e v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

