Lombardia sottosegretaria allo sport Federica Picchi sfiduciata per post ‘no vax’ contro Vaccino Covid | 44 favorevoli 23 contrari
L’esponente di Fratelli d’Italia era finita al centro delle polemiche per avere ripostato presunti contenuti “no vax” che richiamavano le tesi del ministro della Salute statunitense Robert F. Kennedy jr., in particolare riguardo alla effetti avversi e alla correlazione tra autismo, Vaccino Covid e v. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Trofeo Vanoni. . Messaggio speciale per il Trofeo Vanoni Grazie alla Sottosegretaria di Regione Lombardia Federica Picchi #roadtovanoni #trofeovanoni #trofeovanoni2025 #vanonifemminile #minivanoni #valtellina #morbegno #running #mountainrunni - facebook.com Vai su Facebook
Regione Lombardia, sfiduciata sottosegretaria Federica Picchi(FdI) - (askanews) – Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato a maggioranza con voto segreto (44 favorevoli e 23 contrari) una mozione (primo firmatario Pierfrancesco Majorino, Capog ... Riporta askanews.it
Lombardia, sfiduciata con voto segreto la sottosegretaria FdI Federica Picchi: contro di lei anche 19 franchi tiratori - Il Consiglio Regionale vota contro Federica Picchi (FdI) dopo i post sui vaccini. Scrive ilfattoquotidiano.it
Chi è Federica Picchi sottosegretaria FdI sfiduciata dal Consiglio regionale in Lombardia per i post no Vax - Chi è Federica Picchi, il curriculum della sottosegretaria alla regione Lombardia di Fratelli d'Italia sfiduciata in Consiglio regionale ... Secondo virgilio.it