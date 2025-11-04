Lombardia sfiduciata la sottosegretaria no vax Federica Picchi | contro di lei anche 20 della maggioranza

La sottosegretaria allo sport e ai giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi (FdI), è stata sfiduciata dal consiglio regionale. È successo durante la seduta di martedì 4 novembre, nel pomeriggio. L'aula, con 44 voti a favore e 23 contro (con voto segreto), ha approvato la mozione di sfiducia. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

