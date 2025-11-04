Lombardia sfiduciata con voto segreto la sottosegretaria FdI Federica Picchi | contro di lei anche 19 franchi tiratori
La sottosegretaria allo Sport e Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi, è stata sfiduciata dal Consiglio Regionale. L’aula consiliare ha approvato, con 44 voti favorevoli e 23 contrari e la mozione presentata dal Partito Democratico che chiedeva di rimuovere la sottosegretaria in quota a Fratelli d’Italia per la diffusione sul suo profilo Instagram di contenuti no vax. Il voto era segreto e secondo quanto riferito dai dem la sfiducia è passata anche grazie a 19 franchi tiratori. A nulla è valsa la mediazione di Arianna Meloni, che ieri – insieme al deputato Giovanni Donzelli – aveva incontrato tutti i consiglieri regionali di FdI con tanto di foto ricondivisa dalla stessa Picchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
