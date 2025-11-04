Lombardia maggioranza spaccata | passa la sfiducia a Picchi
Maggioranza spaccata in Regione Lombardia. Martedì sera il Consiglio ha approvato con 44 voti a favore e 23 contrari la mozione di sfiducia presentata dal capogruppo dem Pierfrancesco Majorino e sottoscritta dalle opposizioni nei confronti di Federica Picchi, sottosegretaria di FdI con delega a Sport e Giovani, considerata vicina ad Arianna Meloni. In Aula erano presenti 43 consiglieri di maggioranza e 24 di minoranza, il che significa che 19 esponenti del centrodestra hanno votato a favore della mozione. Tra questi, verosimilmente, anche alcuni colleghi di partito. Il testo impegnava il presidente a «valutare la rimozione del Sottosegretario con delega a Sport e Giovani, ritenendo non adeguata la sua permanenza in carica, in quanto le sue affermazioni ledono l’integrità istituzionale e la credibilità delle politiche regionali in materia di salute pubblica. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Fa piacere leggere su ‘La Gazzetta dello Sport’ che anche nel calcio, come nella stragrande maggioranza dei settori della nostra quotidianità, la Lombardia sia un modello vincente. Concedetemi, comunque, un “Forza Milan!” perché al cuor non si comanda. - facebook.com Vai su Facebook
Lombardia. La maggioranza affossa la legge di iniziativa popolare per riformare la sanità. PD: “Inaccettabile, daremo battaglia” - Il capogruppo del Partito Democratico, Pierfrancesco Majorino, riferisce che Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno votato per l’archiviazione della proposta di legge. Da quotidianosanita.it