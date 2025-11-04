Lombardia maggioranza spaccata | passa la sfiducia a Picchi

Maggioranza spaccata in Regione Lombardia. Martedì sera il Consiglio ha approvato con 44 voti a favore e 23 contrari la mozione di sfiducia presentata dal capogruppo dem Pierfrancesco Majorino e sottoscritta dalle opposizioni nei confronti di Federica Picchi, sottosegretaria di FdI con delega a Sport e Giovani, considerata vicina ad Arianna Meloni. In Aula erano presenti 43 consiglieri di maggioranza e 24 di minoranza, il che significa che 19 esponenti del centrodestra hanno votato a favore della mozione. Tra questi, verosimilmente, anche alcuni colleghi di partito. Il testo impegnava il presidente a «valutare la rimozione del Sottosegretario con delega a Sport e Giovani, ritenendo non adeguata la sua permanenza in carica, in quanto le sue affermazioni ledono l’integrità istituzionale e la credibilità delle politiche regionali in materia di salute pubblica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

