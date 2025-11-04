L’omaggio di Torino ai Caduti e alle Forze Armate

Anche la città di Torino ha partecipato il 2 novembre, alla Commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre al Cimitero Monumentale e al Monumento ai Martiri di Nassiriya, al parco Cavalieri di Vittorio Veneto “Piazza d’Armi”, in corso IV Novembre. L’assessore alla sicurezza e alla legalità Marco Porcedda ha portato il saluto istituzionale della Città alla cerimonia in ricordo dei . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

