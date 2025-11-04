L’omaggio di Torino ai Caduti e alle Forze Armate
Anche la città di Torino ha partecipato il 2 novembre, alla Commemorazione dei Caduti di tutte le Guerre al Cimitero Monumentale e al Monumento ai Martiri di Nassiriya, al parco Cavalieri di Vittorio Veneto “Piazza d’Armi”, in corso IV Novembre. L’assessore alla sicurezza e alla legalità Marco Porcedda ha portato il saluto istituzionale della Città alla cerimonia in ricordo dei . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il Torino FC e il Circolo Soci Torino FC 1906 hanno reso omaggio ai Caduti di Superga con un momento di riflessione e preghiera presso il Cimitero Monumentale di Torino. Alla commemorazione erano presenti il Presidente Urbano Cairo, il Direttore operativ - facebook.com Vai su Facebook
Torino, operaio cade da un gru e muore. Un altro ferito. L'incidente in via Genova - Sempre in via Genova il 19 dicembre 2021, tre montatori, Filippo Falotico, 20 anni, Roberto Peretto, 52, e Marco ... Riporta ilmattino.it