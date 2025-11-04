L’omaggio a don Zelio Eventi a Piancastagnaio
I cento anni dalla nascita dell’ex parroco di Piancastagnaio monisgnor Zelio Vagaggini sono stati ricordati e celebrati solennemente nella sua chiesa parrocchiale sabato scorso, giorno dell’anniversario con una messa concelebrata e presieduta dal pastore della comunità pianese monsignor Gian Pietro Guerrini. Molti i fedeli e i conoscenti presenti a testimoniare il ricordo e l’affetto per un "prete speciale", testimone della storia e della vita di un paese negli anni non certo positivi. Don Zelio nacque a Piancastagnaio il 1 novembre 1925. Entrato giovanissimo nel seminario di Pitigliano, visse la tragedia della morte del padre Francesco Vagaggini minatore vittima di un drammatico incidente sul lavoro nella miniera del Siele. 🔗 Leggi su Lanazione.it
