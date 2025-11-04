Lodenfrey l’eredità bavarese che veste la modernità

Tutto ebbe inizio nel lontano 1842 nel cuore di Monaco di Baviera, quando un giovane tessitore di nome Johann Georg Frey decise di creare il brand Lodenfrey e di dare forma al proprio sogno, quello di creare un tessuto capace di unire funzionalità e raffinatezza in un’epoca in cui la montagna e la città sembravano lontanissime tra di loro, Johann ne immaginò uno che potesse attraversare entrambe le località, da questo suo grande e pioneristico desiderio nacque il tessuto del loden, caldo, resistente e impermeabile, la sua invenzione segnò un punto di svolta per la sua attività, dal laboratorio bavarese iniziarono a partire i primi rotoli di tessuto che in breve tempo conquistarono i gusti di moltissimi viaggiatori, ufficiali e gentiluomini dell’Ottocento, il loden idrorepellente varrà al giovane Johann Georg Frey una medaglia d’oro per questa sua creazione stilistica dall’importanza a livello globale, medaglia che gli sarà consegnata durante l’Esposizione Universale di Parigi nel 1855. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

