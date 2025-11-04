Locomotive green cambia logistica al Sud
(Adnkronos) – Il futuro della logistica corre su rotaie più pulite. Gts Rail, azienda pugliese leader nel trasporto ferroviario merci, ha siglato con Unicredit Leasing. un finanziamento in leasing da 15 milioni di euro per l’acquisto di cinque locomotive elettriche di ultima generazione, destinate alle principali tratte nazionali e internazionali. Lo si legge in una . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Nel viaggio " speciale" di " Torno al Sud" , un giovane James Senese! Salite alle 21.30 , lunedì 3/11/'25, sul " green/train"( free entrance) condotto da Mario Masciullo! Ascoltate da Radio One nonsolosuoni Vai su Facebook
Locomotive green, cambia logistica al Sud - Gts Rail, azienda pugliese leader nel trasporto ferroviario merci, ha siglato con Unicredit Leasing. Si legge su msn.com
Locomotive green, al Sud cambia la logistica: investimento da 15 milioni euro di UniCredit Leasing per Gts Rail - GTS Rail, azienda pugliese attiva nel trasporto ferroviario merci, ha siglato con ... Secondo teleborsa.it
LOCOMOTIVE Logistica green, 15 milioni per cinque nuove locomotive GTS Rail - E' questo il cuore dell’operazione siglata tra GTS Rail e UniCredit destinata a potenziare il trasporto ferroviario merci nel Sud Italia ... Riporta statoquotidiano.it