Lo zio di Laura Pausini travolto e ucciso l’investitore confessa L’ultimo post della cantante e il cordoglio dei fan

Bologna, 4 novembre 2025 – “Un abbraccio forte a te, Laura, e tutta la tua famiglia”, è il commento più gettonato. “Pau del mio cuore ho letto la notizia. Sentite condoglianze ti sono vicinissima e ti abbraccio, anche se virtualmente”, scrive luciamangione. “Le mie condoglianze a Laura e alla sua famiglia. Che tristezza, non siamo più al sicuro da nessuna parte”, commenta gattusogennaro1973. Sono solo alcuni dei tanti messaggi di cordoglio che i fan di Laura Pausini hanno mandato sotto l’ultimo post della cantante romagnola, dopo aver saputo della tragica scomparsa dello zio Ettore, falciato da un’automobile mentre pedalava in bicicletta lungo gli Stradelli Guelfi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo zio di Laura Pausini travolto e ucciso, l’investitore confessa. L’ultimo post della cantante e il cordoglio dei fan

Altre letture consigliate

Ultim'ora - Si è costituito l’uomo che domenica ha investito e ucciso il ciclista Ettore Pausini, zio di Laura Pausini Di chi si tratta - facebook.com Vai su Facebook

Lutto per Laura Pausini: zio Ettore falciato in bici da un pirata della strada - X Vai su X

Lutto per Laura Pausini, morto lo zio Ettore travolto in bici da un’auto pirata - Le forze dell’ordine stanno passando al setaccio le telecamere e le strade periferiche per risalire al pirata. Da tg24.sky.it

Chi è il pirata della strada che ha travolto e ucciso Ettore Pausini, zio della cantante Laura: si è costiuito - Si è costituito l'uomo che domenica ha investito e ucciso il ciclista Ettore Pausini, zio di Laura Pausini, lungo gli Stradelli Guelfi a Bologna ... Secondo fanpage.it

Lutto per Laura Pausini, lo zio Ettore travolto e ucciso in bici da un’auto: caccia al pirata della strada - In un incidente avvenuto domenica 2 novembre alle porte di Bologna è morto lo zio Ettore ... Come scrive fanpage.it