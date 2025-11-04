La questione sfratti è tornata prepotentemente nelle pagine dei giornali, dapprima con i suicidi in casi di sfratto, poi con i tragici eventi in provincia di Verona e con lo sfratto violento da parte della polizia di due famiglie con minori e disabili a Bologna; ora con le notizie apparse su agenzie e giornali di due atti che si intrecciano tra loro. Da una parte il Governo, per mano del Ministro della giustizia, starebbe predisponendo un decreto legge per una esecuzione veloce degli sfratti; dall’altra, con tempistica sospetta, una proposta di legge di Fdi che, anche questa, propone una esecuzione degli sfratti velocizzata, bypassando i Giudici attraverso l’istituzione di una apposita Authority, che dopo due mesi di morosità potrebbe decidere l’esecuzione entro 30 giorni – prorogabili in casi particolari a 90 giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo Stato vuole velocizzare gli sfratti, ma mancano case popolari e politiche pubbliche adeguate