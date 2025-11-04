Lo Stato delle Cose la lite De Rensis-Colaprico | Posso dirlo?!
A Lo stato delle cose, condotto da Massimo Giletti, si è tornati a discutere del caso Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007, che continua a generare colpi di scena e dibattiti accesi. L'attenzione si è concentrata in particolare sulla presunta corruzione orchestrata da Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio – l'attuale indagato per omicidio in concorso della giovane Chiara – nei confronti dell'allora procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Secondo gli inquirenti, nel 2017 Sempio avrebbe offerto una somma tra i 20.000 e i 30.000 euro a Venditti per favorire l'archiviazione dell'inchiesta sul figlio Andrea, amico del fratello della vittima, Marco Poggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A Lo stato delle cose, condotto da #MassimoGiletti, si è tornati a discutere del caso Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007, che continua a generare colpi di scena e dibattiti accesi. - facebook.com Vai su Facebook
Su Rai 3 “Lo stato delle cose” è al 6,6% di share e 993 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Lo Stato delle Cose, anticipazioni: dagli ultimi aggiornamenti su Garlasco alla verità sulla Gintoneria con le parole dei protagonisti - Lunedi 3 novembre settima puntata de Lo Stato delle Cose , il programma condotto da Massimo Giletti alle 21. Segnala affaritaliani.it
Garlasco, colpo di scena da Giletti: De Rensis si alza e se ne va. Il motivo - Colpo di scena a Lo stato delle cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Secondo iltempo.it
Lo Stato delle Cose, anticipazioni: Giletti indaga sul mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci - Nella nuova puntata de Lo Stato delle Cose il programma di Massimo Giletti in onda lunedì 27 ottobre alle 21. Lo riporta affaritaliani.it