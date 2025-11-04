A Lo stato delle cose, condotto da Massimo Giletti, si è tornati a discutere del caso Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007, che continua a generare colpi di scena e dibattiti accesi. L'attenzione si è concentrata in particolare sulla presunta corruzione orchestrata da Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio – l'attuale indagato per omicidio in concorso della giovane Chiara – nei confronti dell'allora procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Secondo gli inquirenti, nel 2017 Sempio avrebbe offerto una somma tra i 20.000 e i 30.000 euro a Venditti per favorire l'archiviazione dell'inchiesta sul figlio Andrea, amico del fratello della vittima, Marco Poggi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lo Stato delle Cose, la lite De Rensis-Colaprico: "Posso dirlo?!"