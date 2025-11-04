I conti tornano, il governo è stabile, la politica economica prudente premia, lo spread non è mai stato così basso dal 2010. Ma nessuno ne parla. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi ha aperto martedì 4 novembre a 76,9 punti. Siamo ai livelli più bassi dal 2010, segnale concreto di stabilità del nostro Paese. Lo fa notare il senatore di FdI Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio. “Il calo dello spread è una notizia che deve rendere orgogliosi tutti gli italiani. Non è soltanto un dato tecnico, ma un segnale concreto di fiducia dei mercati nella solidità del nostro Paese”. Spread ai minimi, FdI: “E’ un beneficio per tutti gli italiani”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Lo spread è ai minimi, ai livelli più bassi dal 2010, ma stranamente nessuno ne parla. Un altro schiaffo alle opposizioni