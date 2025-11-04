Lo Sporting Akragas batte il Raffadali e resta in vetta alla classifica
Lo Sporting Akragas porta a casa un'altra vittoria a Raffadali. I biancazzurri hanno iniziato la seconda giornata di campionato di Terza categoria andando in vantaggio nel primo tempo con un gol da fuori area di Dimora che ha portato il risultato sull'1 a 0, per poi raddoppiare con un rigore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
