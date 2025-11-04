Lo spettacolo ' C’era una volta l’Africa' per la stagione Famiglie a teatro alla Cittadella degli artisti di Molfetta
Una favola di migrazione che si fa racconto di vita inaugura domenica 9 novembre la stagione famiglie a teatro della Cittadella degli artisti, con la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte per Teatri di Bari. Alle ore 18 il laboratorio urbano di Molfetta accoglie la storia. 🔗 Leggi su Baritoday.it
